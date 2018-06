Armindo Araújo e Luís Ramalho voltaram a vencer no Campeonato de Portugal de Ralis ao dominarem o Rali Vidreiro.

Num rali instável no que toca a condições climatéricas, a dupla do Hyundai I20 R5 assumiu a liderança logo na primeira especial e só não venceu três das dez classificativas disputadas.

No pódio final, instalado em São Pedro de Moel, o piloto de Santo Tirso admitiu que foi que serviu para revelar a competitividade do i20 R5 nos pisos de asfalto. “Foi um rali que conseguimos dominar desde o inicio e onde demonstramos ser competitivos nos pisos de asfalto. O Hyundai i20 R5 foi um ótimo aliado estamos muito contentes com tudo aquilo que fizemos durante estes dias e naturalmente com o resultado final. Passo a passo vamos caminhando rumo ao objetivo que traçamos e a liderança do campeonato é obviamente a posição que queremos manter até ao final”.

Nas contas do campeonato, Armindo Araújo soma agira 92,29 pontos, enquanto Miguel Barbosa mantém a segunda posição 66,1, na frente de Ricardo Moura que continua a ser terceiro com 54,35. Já Ricardo Teodósio é quarto com 52,38 e Pedro Meireles fecha o top cinco com 51 pontos.

A próxima ronda do Campeonato de Portugal de Ralis é o Rali de Castelo Branco que terá lugar a 30 de junho.