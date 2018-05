Bruno e Hugo Magalhães já estão nas Canárias onde se disputa de 3 a 5 de Maio a segunda jornada do Campeonato da Europa de Ralis, o Rally Islas Canárias. Prova que a dupla portuguesa gosta particularmente e onde foi bem sucedida em 2017 com um brilhante terceiro lugar. Resultado que os pilotos esperam, pelo menos, igualar este ano.

Depois da prova de abertura nos Açores ao volante do Skoda Fabia R5 da ARC Sport e do terceiro lugar conquistado, Bruno Magalhães espera nas Canárias fazer um bom rali: "Fizemos uma sessão de testes de preparação para esta prova. Vamos enfrentar um rali com classificativas espectaculares mas também muito especificas com asfalto muito abrasivo. Encontrámos uma afinação base que vamos ter de evoluir até ao inicio da prova. As informações recolhidas o ano passado são importantes para encontrarmos o melhor compromisso", começou por explicar o vice-campeão da Europa.

A vasta lista de inscritos aliada ao número de pilotos locais e de máquinas R5 não vão facilitar o trabalho à dupla portuguesa, mas nem por isso, as ambições são minimizadas: "Esta é uma prova muito exigente, sabemos disso. Mas estamos confiantes. Já conhecemos o figurino e o caminho a seguir para sermos bem sucedidos. Vai ser um rali duro, com muitos candidatos à vitória mas acredito que vamos estar nesse lote. A nossa meta é chegar aos lugares do pódio. Se conseguirmos melhorar o resultado do ano passado, tanto melhor e se conseguirmos ainda, reduzir a diferença pontual para o primeiro classificado no campeonato, seria excelente", acrescentou Bruno Magalhães.

O rali das Canárias arranca na quinta-feira, com a realização da 'qualifying stage'.