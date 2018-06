A terceira ronda do Campeonato da Europa de Fórmula 3, que teve lugar no fim de semana no circuito germânico de Norisring, ficou marcada por um violento acidente logo na largada.

O carro de Daniel Ticktum ficou parado na grelha e Ameya Vaidyanathan, que largava das últimas filas da grelha, não se apercebeu do problema de Ticktum e embateu violentamente na traseira do monolugar do piloto britânico.

Apesar da violência do acidente, os dois pilotos saíram ilesos, mas a FIA já fez saber que vai apurar as responsabilidades até porque o indiano Vaidyanathan admitiu mais tarde que viu as bandeiras amarelas mas não se afastou do carro que estava parado na grelha.