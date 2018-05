Lourenço Beirão da Veiga terminou este domingo na segunda posição a quarta ronda da temporada do International GT Open, em Paul Ricard.

O português que faz equipa com o espanhol Juan Cruz Alvarez assumiu o comando do BMW M6 GT3, quando estava na quarta posição e acabou por chegar ao comando da corrida rapidamente.

Contudo a cinco minutos do final, Beirão da Veiga acabou por ceder aos ataques do Ferrari 488 GT3 de Andrea Montermini.

Até final da corrida o piloto português foi obrigado a defender a segunda posição dos ataques Fran Rueda, que faz equipa com Andrés Saraiva que no sábado venceram a primeira corrida do fim de semana, tudo fizeram para tentar chegar ao lugar do meio do pódio desta derradeira corrida de Paul Ricard.

A próxima ronda do International GT Open está marcada para o circuito de Spa-Francorchamps a 9 e 10 de junho.