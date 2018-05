Dois dias depois do GP de França em Le Mans, as equipas de MotoGP tem esta terça-feira um dia de testes privados no circuito de Barcelona-Catalunha.

Em pista vão estar todas as equipas do Mundial com os seus pilotos principais, enquanto a KTM e Suzuki chamaram também para estes testes os seus pilotos de testes Mika Kallio e Sylvain Guintoli, respetivamente.

Este será um teste importante para os pilotos de MotoGP, depois das alterações que foram introduzidas ao circuito de Barcelona-Catalunha, nomeadamente o novo asfalto da pista.

Recorde-se que o Grande Prémio da Catalunha, sétima prova do Campeonato do Mundo de MotoGP terá lugar entre 15 e 17 de junho.