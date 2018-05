Hélder Oliveira, aos comandos do Mini Paceman vai participar na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, a terceira ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, que se disputa no próximo fim de semana em Reguengos de Monsaraz.

No ano em que a competição alentejana celebra a sua 30ª edição, o piloto de Barcelos que faz dupla com Pedro Pires de Lima vai estar à partida da prova com o objetivo de manter os bons resultados obtidos nas duas primeiras provas do campeonato onde ocupa a segunda posição e aponta para a conquista de mais um lugar de pódio que lhe permita manter-se na luta pelo título.

“Tivemos um intervalo grande desde a última prova o que nos permitiu fazer algumas alterações no carro. No último fim-de-semana fizemos um teste que correu bastante bem e estamos otimistas. Eu gosto muito desta corrida de Reguengos e no passado alcançamos um bom resultado. Embora as suas características possam não ser as mais adequadas ao nosso Mini, estou cada vez mais entrosado com o carro e com o Pedro. Este início de época tem sido muito positivo, a Cattiva Sport tem feito um excelente trabalho e não podia estar mais satisfeito com os resultados obtidos e por isso as nossas expectativas são altas”, revelou Hélder Oliveira.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal arranca desportivamente no próximo sábado com a realização de um prólogo de 8,28 km cronometrados. Ainda no sábado os concorrentes vão disputar um troço de 142 quilómetros que vão repetir no domingo, último dia da prova.