Depois de uma paragem forçado devido a uma lesão que o impediu de participar nas três primeiras jornadas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno (CNTT), Sebastian Bühler, atual vice-campeão nacional, vai estar à partida da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal que se disputa este fim-de-semana em Reguengos de Monsaraz.

O piloto do Bühler Racing Team que venceu a edição 2017 da prova alentejana, regressa assim às competições do CNTT depois da queda que sofreu durante uma sessão de treinos de preparação para a prova inaugural do Campeonato e que o manteve arredado das corridas durante dois meses.

O piloto da Yamaha mostra-se motivado para o regresso à competição, embora assuma que poderá denotar alguma falta de ritmo devido à longa paragem. “O traçado da prova é trabalhoso, com buracos e valas e é precisamente essas características que aprecio na Baja de Reguengos. Estou a recuperar bem e sinto-me preparado para participar na prova alentejana. Depois do tempo de pausa o meu objetivo é ganhar ritmo e, se possível, repetir o triunfo”, relevou Sebastian Bühler que conquistou o primeiro título nacional em todo-o-terreno, no ano de 2014, com apenas 20 anos, ao vencer a classe TT1, título que renovou em 2016, antes de ascender à categoria TT2.