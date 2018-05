Depois de três vitórias consecutivas, António Maio, aos comandos de uma Yamaha WR 450, vai disputar a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, que terá lugar no fim-de-semana em Reguengos de Monsaraz.

O campeão nacional de todo-o-terreno parte com o objetivo de somar a quarta vitória na temporada, apesar de reconhecer as dificuldades desta prova, que já venceu em 2016: “ estou bastante tranquilo e parto para mais uma jornada sem sentir qualquer tipo de pressão. O meu objetivo é obter mais uma vitória, no entanto, como já ganhei três corridas estou numa posição de em termos de campeonato poder gerir a corrida sem ter que arriscar. Obviamente que vou dar o meu melhor. A minha meta será fazer um bom resultado sem comprometer a temporada”, revelou o piloto da Yamaha.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal arranca no sábado com um prólogo de 8,28 km cronometrados, ao qual se segue uma especial de 80,80 quilómetros. No domingo, último dia de prova, os pilotos tem pela frente uma especial de 142 quilómetros.