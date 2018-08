Pelo segundo ano consecutivo, o piloto português Arnaldo Martins conquistou o título de campeão do mundo de Bajas na categoria quads, depois de ter alcançado a vitória no último fim de semana na Baja da Hungria, prova que encerrou a temporada de 2018 da Taça do Mundo de Bajas.

Um resultado de relevo para o atual campeão nacional de todo-o-terreno, que apostou nos últimos anos na internacionalização da sua carreira de piloto.

“Cheguei à Baja da Hungria com a intenção de revalidar o título. Tinha consciência que a minha concorrência estava forte mas preparei-me para poder estar da melhor forma possível presente nesta última prova da temporada. Estou feliz com a vitória até porque foi uma prova muito dura”, afirmou Arnaldo Martins.

O piloto português terminou o campeonato com seis pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Daniel Villa Vaques.