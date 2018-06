O automobilista português Pedro Lamy, que vai participar pela 19.ª vez nas 24 Horas de Le Mans, prova de resistência, afirmou está quinta-feira que a sua equipa está “preparada para encarar os desafios da corrida”.

“Os nossos adversários estão muito fortes e nós teremos de ter uma boa estratégia e coordenação de toda a equipa para conseguirmos cumprir as 24 horas de prova sem problemas. Mas a equipa está preparada para encarar os desafios da corrida”, disse o piloto de 46 anos, que vai competir na categoria LMGTE AM.

Em declarações à sua assessoria de imprensa, o português revelou a sua felicidade por competir pela 19.ª vez na competição de resistência francesa, que este ano organiza a sua 86.ª edição, que tem início no sábado, pelas 14h00.

“É sempre fantástico participar nesta grande prova. Esta é a 19.ª vez que o faço. A primeira vez que aqui competi foi em 1997. Já tive todo o tipo de experiências em Le Mans e volto aqui sempre com o mesmo entusiasmo e motivação para dar o meu máximo", vincou o piloto português.

O Pedro Lamy vai competir ao serviço da equipa inglesa Aston Martin, dividindo os comandos do carro com o canadiano Paul Dalla Lana e o austríaco Mathias Lauda.

Ao longo da sua carreira, Lamy venceu, entre outros prémios, as 24 Horas de Le Mans, na categoria de amadores e profissionais, em 2012, as 6 horas de Shanghai e o Campeonato Mundial de Resistência, os dois também em 2012, mas na categoria LMGTE AM.