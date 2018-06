Não está fácil a vida da Amaury Sport Organization (ASO) para organizar a próxima edição do Dakar. Depois da saída de cena da Bolívia, Argentina, Chile e Equador, agora é a vez do Peru revelar que a crise financeira que o país atravessa levou o Governo a estudar a possibilidade de cancelamento da prova prevista para janeiro do próximo ano.

Recorde-se que o Governo de Lima assinou no mês de maio um pré-acordo com Etienne Lavigne, diretor do Dakar, para a realização da prova no Peru no próximo ano. Contudo o acordo final estava previsto que fosse assinado no próximo dia 30 de junho.

"É óbvio que o Dakar chama a atenção de todo o mundo para o Peru e se estivéssemos num bom momento económico isso seria uma montra para promover o nosso país. Estamos a tentar todos os esforços para a realização do Dakar 2019, mas uma posição final será tomada em breve ", afirmou o primeiro ministro do Peru, César Villanueva.

A realização do Dakar no Peru não envolve apenas o pagamento de 6 milhões de dólares à Amaury Sport Organisationi, o país que acolhe a prova tem ainda gastos adicionais, com infraestruturas, segurança e logística, e montante pode chegar aos 25 milhões de dólares.

A juntar a tudo isto, a ASO apontou nos últimos dias várias obras que tem de ser realizadas para que seja possível ao Dakar atravessar algumas zonas que requerem proteção ambiental ou arqueológica. A decisão do governo peruano espera-se que seja anunciada na próxima madrugada (01h00, hora de Portugal Continental).

No caso da decisão ser negativa, a ASO fica sem alternativas para a realização da prova já que o Peru era o único país da região que mostrou interesse em realizar a prova em 2019, depois da Argentina e a Bolívia, que acolheram com o Peru a prova em 2018, terem anunciado que financeiramente não estavam disponíveis para suportar os custos da prova.

