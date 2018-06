Após algumas semanas de incerteza, o Dakar 2019 vai mesmo ter lugar no Peru em janeiro do próximo ano. O governo de Lima tinha colocado em causa os apoios à prova devido às dificuldades económicas que se fazem sentir no país que não permitiam o forte investimento em infraestruturas, segurança, bem como a taxa que Amaury Sport Organisation (ASO), entidade organizadora do evento exige para a realização da prova

Contudo, através das redes sociais a ASO veio agora confirmar que o executivo peruano declarou o evento como "de Interesse Nacional", o que permitia viabilizar a prova.

Os últimos dias foram intensos, com a ASO a pretender tranquilizar os competidores, tendo mesmo enviado por e-mail uma nota a dar conta que tudo estava a ser tratado com as autoridades do Peru.

Segundo avança o «Motosport.com» um dos pontos chave decisivos para desbloquear o impasse em torno da realização do Dakar 2019 foi a decisão do Ministério da Cultura ter revelado que vai colaborar para estabelecer áreas restritas por onde o rali pode passar, de forma a que as zonas de proteção ambiental ou arqueológica não sejam colocadas em causa.

Depois de semanas de incerteza, o Dakar 2019 tem finalmente luz verde e a ASO continua os trabalhos de reconhecimento do terreno e do desenho do trajeto da prova do próximo ano.

Recorde-se que as inscrições para as motos e quads vão terminar a 15 de julho, enquanto para os SXS, carros e camiões fecham a 1 de novembro.

Nos vemos en Lima... El Dakar fue declarado hoy por el gobierno peruano como un « Evento de Interés Nacional ». ¡Nos vemos en la salida el próximo 6 de enero! Dream. Dare. LIVE IT!#Dakar2019 pic.twitter.com/oAQCBDLNg0 — DAKAR RALLY (@dakar) 28 de junho de 2018

