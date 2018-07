A sexta jornada do IMSA SportsCar que teve lugar em Watkins Glen, no fim de semana terminou com a equipa de Filipe Albuquerque, a alcançar o sexto lugar, posição que permitiu ao piloto português consolidar a liderança nas contas do Campeonato apesar de uma corrida bastante complicada.

Depois da 14ª posição alcançada na qualificação, a corrida antevia-se difícil na recuperação de posições mas Albuquerque, que fez equipa com Christian Fittipaldi e Gabby Chaves, sabia que em seis horas de prova havia espaço para uma boa prestação: "É para mim uma vitória sem taça. Depois do 'balance of performance' ter sido penalizador para o nosso carro sabíamos que tínhamos de minimizar os estragos. E fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Mais era impossível. O sentimento é de dever cumprido e estou muito feliz por ter conseguido esta posição que nos permite aumentar um pouco a vantagem no primeiro lugar do campeonato", sublinhou Filipe Albuquerque

O piloto português tem agora uns dias de descanso para regressar ao volante do Cadillac da Action Express Racing, já no próximo fim-de-semana no Canadá, para mais uma ronda do campeonato. "Não há grande tempo para descanso nem reflexão. Vamos dar o nosso melhor para conseguirmos um bom resultado", concluiu.