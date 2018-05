Os pilotos independentes continuam a dar cartas no Mundial de MotoGP e Johann Zarco (Yamaha Terch3) alcançou este sábado a quarta pole position da carreira, a segunda do ano e logo em Le Mans, para o GP de França, onde nenhum francês saia da pole desde 1988, o que deixou o muito público presente em delírio

Zarco voltou a ser o melhor piloto Yamaha, depois de ter realizado a sua melhor já na fase final da Q2, ao rodar em 1m31,185s, e estabelecendo um novo recorde da volta mais rápida que pertencia a Jorge Lorenzo desde 2016.

Do you think @JohannZarco1 was pushing??? 🔥🔥🔥 #FrenchGP pic.twitter.com/1jR1ZyKdun

Ao lado de Johann Zarco na primeira linha da grelha vai estar Marc Márquez (Honda) que travou um intenso duelo com o piloto da Yamaha Tech3 pela pole position, terminando a 0,108s da pole, enquanto Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) fecha a primeira linha da grelha, depois de ter passado pela Q1, onde foi o mais rápido, para conseguir na Q2 o terceiro melhor tempo da qualificação.

A segunda linha da grelha será ocupada por Andrea Iannone (Suzuki), que terminou a 0,269s da pole e tendo a seu lado as duas Ducati oficiais de Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo.

Nota ainda para o negativo desempenho das Yamaha oficiais que mais uma vez não conseguiram estar em posição de discutir a pole position e por isso Maverick Viñales e Valentino Rossi vão sair da terceira linha, depois de terem alcançado o oitavo e nono tempo da qualificação respectivamente.

Here's the grid for tomorrow's #FrenchGP! 🇫🇷@JohannZarco1 will start from pole after a stunning lap! 🔥 pic.twitter.com/C8HSO8ow5X

— MotoGP™🇫🇷🏁 (@MotoGP) 19 de maio de 2018