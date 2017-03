As marcas no rosto denunciam as suas histórias. São mulheres que sofreram ataques com ácido e que sobreviveram. No Dia Internacional da Mulher, juntaram forças e participaram num desfile de moda intitulado "Beauty Redefined" (Beleza Redefinida, numa tradução livre), que ocorreu em Dhaka e ficou a cargo da organização ActionAid Bangladesh