A Comissão Europeia está mais otimista em relação ao crescimento da economia portuguesa.

As Previsões de Inverno divulgadas hoje por Bruxelas, apontam para que a economia nacional tenha crescido 1,3% no ano passado e estimam um crescimento de 1,6% no final deste ano. Contra os 0,9% para 2016 e 1,2% para 2017, expetáveis nas previsões apresentadas em novembro passado.

São estimativas ligeiramente mais otimistas que os números do governo e uma revisão em alta das previsões anteriores da comissão, que Bruxelas justifica sobretudo com o aumento das receitas do turismo.

A Comissão prevê ainda que o défice do ano passado tenha ficado em 2,3% e que no próximo ano atinja os 2%. Neste caso, são previsões mais pessimistas que as do Governo. Contas feitas, o défice orçamental terá ficado em 2,3% do Produto Interno Bruto em 2016, contudo, descontando tanto os efeitos de medidas extraordinárias, como os efeitos do ciclo económico, diz a Comissão que não houve qualquer ajustamento face a 2015.

Bruxelas avisa que a redução do défice se fez, sobretudo, graças a medidas extraordinárias e à redução de investimento público e que sem estas medidas o défice do passado teria ficado em 2,6%.

A Comissão alerta, ainda, para o risco para as contas públicas de eventuais novas medidas de apoio aos bancos nacionais.