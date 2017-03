Irá Dom virar as costas à família? É a pergunta que todos os fãs ficam depois do mais recente trailer do filme "Velocidade Furiosa 8". Divulgado esta sexta-feira nas redes sociais, o novo trailer do oitavo filme da saga mostra a luta dos membros do grupo a tentarem recuperar Dom (Vin Diesel) depois deste ser seduzido por "uma misteriosa mulher para o mundo do crime".

"Agora que Dom e Letty estão em lua-de-mel e que Brian e Mia se afastaram - e o resto do grupo foi exonerado -, a equipa que corre o mundo encontrou algo semelhante a uma vida normal. Porém, quando uma misteriosa mulher seduz Dom para o mundo do crime, do qual parece não ser capaz de escapar, ele acaba por trair aqueles lhe são mais próximos, pondo-os à prova", lê-se na sinopse do filme.

E é nessa luta para recuperar Dom, que Letty (Michelle Rodriguez) recorda Brian (Paul Walker). A família está separada e é preciso fazer de tudo - incluindo correr o mundo - para trazer de volta o homem que os uniu o grupo.

Dwayne Johnson, Jason Statham, Ludacris, Tyrese Gibson e Kurt Russell regressam ao elenco de "Velocidade furiosa", que conta ainda com Charlize Theron e Scott Eastwood.

A saga vai continuar até 2021. "Duas décadas, 10 filmes, uma saga", foi a mensagem que Vin Diesel publicou no Instagram com a garantia de que "Velocidade Furiosa" vai chegar aos 10 filmes.

O ator e produtor da saga divulgou ainda as datas de estreia dos próximos três filmes: o "Fast 8" estreia a 14 de abril de 2017, o nono filme a 19 de abril de 2019 e o décimo a 2 de abril de 2021.