Os produtores do novo filme de James Bond já confirmaram que o ator Daniel Craig vai voltar a ser o agente 007, num filme que vai ser realizado por Danny Boyle, o realizador de "Trainspotting" (1996). Esta sexta-feira também foi divulgado que o novo filme de ação se vai chamar "Bond 25" e vai ter um novo distribuidor: a Sony foi substituída pela Universal.

Depois de alguns rumores e muita especulação, foi confirmado que Daniel Craig vai vestir a pele de James Bond pela quinta vez .

We’ve been expecting you… #Bond25, Daniel Craig’s 5th outing as 007, will be directed by Academy Award-winning Danny Boyle from an original screenplay by John Hodge. Production is set to begin on 3 Dec 2018. MGM will partner with Universal Pictures to release the film worldwide pic.twitter.com/h8fVhyYhyY

— James Bond (@007) 25 de maio de 2018