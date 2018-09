A telenovela “Ouro Verde”, produzida pela Plural Entertainment Portugal e emitida pela TVI entre janeiro e outubro de 2017, foi o único produto de ficção em português a ser nomeado na categoria de melhor novela para os Emmy Internacional 2018, os maiores prémios da televisão a nível mundial atribuídos pela International Academy of Television Arts & Sciences (Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas). É a quinta vez que a Plural e a TVI são distinguidas com uma nomeação.

“Ouro Verde”, um projeto da autoria de Maria João Costa, contou com um elenco de luxo e foi protagonizada por Diogo Morgado e Joana de Verona. Esta telenovela, cuja ação decorre entre Portugal e Brasil, conta história de um jovem que, de um dia para o outro, vê os seus sonhos e a sua família serem destruídos pela ganância de um homem.

Com esta nomeação, a Plural Entertainment Portugal entra em competição direta com duas novelas da Turquia (Ay Yapim e O3 Medya/Global Agency) e uma do México (Sony Pictures Television (SPT) / Grupo Imagen / Teleset), reafirmando a sua qualidade e capacidade competitiva mundial, ao nível da internacionalização dos seus produtos.

A Plural Entertainment Portugal e a TVI recebem a quinta nomeação nesta categoria em apenas oito anos. Em 2010, a telenovela “Meu Amor” recebeu aquele que foi o primeiro Emmy para uma novela portuguesa. Depois disso, também as novelas “Remédio Santo”, “Belmonte” e “Mulheres” foram também distinguidas com uma nomeação na categoria de melhor novela em 2012, 2014 e 2015, respetivamente.

A cerimónia de entrega dos prémios mais importantes da televisão mundial realiza-se no próximo dia 19 de novembro em Nova Iorque, nos Estados Unidos.