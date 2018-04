Um novo livro de JRR Tolkien, autor de “O Senhor dos Anéis”, vai ser publicado este ano, editado pelo filho do autor, que anunciara em 2017 não ter intenção de publicar mais nada a partir dos escritos do pai.

“The Fall of Gondolin” é o título do novo livro de Tolkien, sobre um herói que defende uma bela e misteriosa cidade destruída por forças obscuras, a que o autor de “O Senhor dos Anéis” chamou “a primeira história real” da Terra-Média, e que chegará às livrarias em agosto de 2018, noticia o jornal The Guardian.

“The Fall of Gondolin” será o segundo “novo” trabalho de Tolkien a ser publicado no espaço de dois anos, após o lançamento de “Beren and Lúthien”, em maio de 2017.

Editado pelo filho de Tolkien, Christopher Tolkien, e ilustrado pelo artista de “O Hobbit” e de “O Senhor dos Anéis”, Alan Lee, o anúncio foi recebido com surpresa, mesmo entre os estudiosos de Tolkien: Christopher Tolkien, agora com 93 anos, escrevera num prefácio que “Beren and Lúthien” era “(presumivelmente)” o seu último livro na longa série de edições de escritos do pai.

Esse prefácio tinha certas características de despedida – relembrava o seu primeiro encontro com o trabalho do pai”, disse John Garth, autor de “Tolkien and the Great War”. “Mas aqui está”.

Segundo Garth, a história foi escrita por Tolkien quando esteve internado no hospital, após a Batalha do Somme, em 1916.

É uma história de missão com um herói relutante que se transforma em um herói genuíno - é um modelo para tudo o que Tolkien escreveu depois”, afirmou, especificando: “Tem um senhor das trevas, o nosso primeiro encontro com orcs e balrogs - é mesmo Tolkien a preparar-se para o que faria mais tarde”.

Cidade escondida de Gondolin

De acordo com a editora, a HarperCollins, o livro coloca o maléfico Morgoth contra o deus do mar Ulmo. Morgoth tenta descobrir e destruir a cidade escondida de Gondolin, enquanto Ulmo apoia os Noldor, parentes dos elfos que vivem na cidade.

A história segue um dos Noldor, Tuor, que sai em busca de Gondolin; durante sua viagem, experimenta o que o editor descreveu como “um dos momentos mais impressionantes da história da Terra Média”: quando Ulmo, o deus do mar, salta para fora do oceano durante uma tempestade.

Quando Tuor chega em Gondolin, torna-se um grande homem e o pai de Eärendel, uma personagem importante em “O Silmarillion”, de Tolkien.

Mas Morgoth ataca, com Balrogs, dragões e orcs, e, enquanto a cidade cai, Tuor, a sua mulher, Idril, e a criança Eärendel escapam, “olhando para trás, a partir de uma fenda nas montanhas, enquanto eles fogem para o sul, nos destroços em chamas da sua cidade”.

Eles andavam a pesquisar para uma nova história, o 'Conto de Eärendel', que Tolkien nunca escreveu, mas que foi esboçado neste livro”, disse a HarperCollins.

Garth afirmou que “The Fall of Gondolin” contém a “maior narrativa de batalha de Tolkien fora de ‘O Senhor dos Anéis’”, mas anteviu que a “pedra angular” do livro seria a parte em que Tolkien tentou contar a história toda novamente, no estilo romanesco de “O Senhor dos Anéis”.

Na primeira versão [versão final] da história, parece que se está a ler ‘A Ilíada’. Este [que está inacabado] é mais natural”, disse.

De acordo com a HarperCollins, Tolkien viu “The Fall of Gondolin” como uma das suas três "grandes histórias" de tempos antigos, com “Beren and Lúthien” e “Os Filhos de Húrin”.