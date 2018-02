Já são conhecidas as primeiras imagens do novo filme da Guerra das Estrelas, "Solo: uma história de Star Wars". A revelação aconteceu durante a final da liga de futebol americana, a sempre aguardada e mediática Super Bowl. No domingo, e tal como acontece todos os anos, foram revelados excertos e trailers das grandes estreias cinematográficas de 2018, com destaque para o último filme da saga de Star Wars.

Este filme, com estreia marcada para 25 de maio nos Estados Unidos (não há ainda data para Portugal), conta a história do jovem Han Solo, papel interpretado por Alden Ehrenreich, que sucede a Harrison Ford. Nas imagens surgem também Emilia Clarke, Woody Harrelson e o companheiro de Han Solo, Chewbacca.

Durante a Super Bowl foram também vistas pela primeira vez imagens de outras estreias aguardadas neste ano: Missão Impossível: Fallout, Mundo Jurássico: Reino Caído, The Cloverfield Paradox, Um Lugar Silencioso e Vingadores: Guerra do Infinito.