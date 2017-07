A atriz Stevie Ryan foi encontrada morta, no último sábado, em casa, em Los Angeles. Stevie Ryan tinha 33 anos e ganhou protagonismo com vídeos sobre sátiras a personalidades famosas, que publicava no YouTube. As causas da morte ainda não são conhecidas.

Stevie Ryan nasceu em Victorville, na Califórnia, e mudou-se para Los Angeles, a 135 quilómetros de casa, com 19 anos, para seguir uma carreira em Hollywood. Começou por a publicar vídeos no YouTube e a construir a sua legião de fãs.

Satirizou personalidades como Justin Bieber, Lady Gaga e Amy Winehouse. Foram esses vídeos que chamaram a atenção e a levaram a ser convidada para conduzir um programa de autor no VH1, o "Stevie TV".

No dia anterior à morte, Stevie publicou uma fotografia no Instagram sobre o seu sofrimento pela perda do avô.

"O homem dos meus sonhos agora só estará nos meus sonhos. Eu sentirei a falta dele todos os dias, para sempre. Eu amo-te pai.”

The man of my dreams will now only be in my dreams. I'll miss you everyday, forever. I love you my Pa. pic.twitter.com/nQ6hPPD3cC — Stevie Ryan (@StevieRyan) 30 de junho de 2017

Os seus fãs deixaram várias mensagens nas redes sociais de despedida a atriz e comediante.

Please be respectful during this sensitive time. @StevieRyan's fans, friends & family know what an amazing human she is. She's deeply missed — Jessicka Addams (@Jessicka) 3 de julho de 2017