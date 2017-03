Pela primeira vez, houve um beijo gay numa animação produzida pela Disney. E na verdade até foram dois. Aconteceu num episódio da série “Star vs as Forças do Mal”, que passou no Disney Channel norte-americano esta semana.

Neste episódio, a protagonista Star vai a um concerto com o amigo Marco. A um dado momento, os dois estão rodeados de casais a beijarem-se. E entre os muitos casais heterossexuais, veem-se dois homens a darem um beijo e, logo depois, duas mulheres.

A cena ocorre durante um momento musical chamado “Apenas amigos”.

Nas redes sociais, muitos ativistas dos direitos LGBT aplaudiram a cena e disseram esperar que isto signifique um ponto de viragem nas representações destas minorias nos filmes da Disney.

SO THIS WAS IN THE MOST RECENT EPISODE OF STAR VS THE FORCES OF EVIL THANK YOU AND GOODBYE pic.twitter.com/kok5gtER7Q — SCREAM (@GreatJman1999) February 23, 2017

Dude. DUDE. There was a gay couple kissing in the latest Star VS The Forces of Evil episode. THANK YOU DISNEY 💙 pic.twitter.com/Zc9qNLxc5l — Feazo (@Feazdog) February 25, 2017

A notícia surge numa altura em que foi divulgado que o novo filme da Disney, "A Bela e o Monstro", protagonizado por Emma Watson, terá uma cena gay.

A nova produção da Disney vai explorar a sexualidade de LeFou. O realizador Bill Condon revelou à revista Attitude que o personagem vai estar confuso em relação aos sentimentos que nutre por Gaston.