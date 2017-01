O último episódio da quarta temporada da série “Sherlock” foi alvo de hackers que disponibilizaram uma versão pirata online, no passado sábado, dia anterior à sua oficial transmissão na BBC. Por esta razão, a estação televisiva registou a pior audiência da série.

O canal britânico está a investigar a situação para conseguir identificar os responsáveis, mas a suspeita recai sobre uma emissora estatal russa, Chanel One, já que a própria aparece identificada no final da versão pirata.

A BBC WorldWide leva muito a sério os nossos rigorosos protocolos de segurança de conteúdos e iniciámos uma completa investigação sobre como ocorreu esta fuga", afirmou a corporação responsável por vender os conteúdos da BBC para o estrangeiro.

Apesar dos esforços para impedir o visionamento e a divulgação do episódio “pirata”, a BBC não conseguiu evitar o pior. Após o episódio começar a circular, a estação britânica escreveu no Twitter da série: “ Estamos conscientes que o episódio Sherlock tem sido descarregado online ilegalmente. Caso se deparem com o mesmo, por favor não o partilhem”.

We are aware that #Sherlock episode 3 has been uploaded illegally online. If you come across it, please do not share it. #KeepMeSpoilerFree — Sherlock (@Sherlock221B) January 14, 2017

A produtora da série, Sue Vertue, também apelou aos espetadores e escreveu: “A versão russa do Sherlock foi carregada ilegalmente. Por favor não a divulgue. Até agora fizeram tão bem por não arruinarem o final. Estamos quase lá.”

Russian version of #Sherlock TFP has been illegally uploaded.Please don't share it. You've done so well keeping it spoiler free.Nearly there — sue vertue (@suevertue) January 14, 2017

Alguns meios de informação sugeriram motivos políticos por detrás desta “manobra”, incluindo o jornal Telegraph, que escreve: “O Kremlin ficou furioso com a recente decisão de expandir a produção da BBC World Service e ameaçou represálias contra a corporação, depois de uma tentativa de fechar contas bancárias ligadas à emissora britânica”.