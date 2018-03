Dunkirk é para já o filme mais premiado na 90.ª cerimónia dos Óscares, com três estatuetas: Melhor Montagem de Som, Melhor Mistura de Som, Melhor Montagem.

Allison Janney venceu, sem surpresas, o Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo filme "Eu, Tonya" e Sam Rockwell venceu, também de forma esperada, o Óscar de Melhor Ator Secundário pelo papel em "Três Cartazes à Beira da Estrada".

O português Luis Sequeira estava nomeado para Melhor Guarda-roupa pelo trabalho em "A Forma da Água", mas nesta categoria o grande vencedor foi Mark Bridges por "Linha Fantasma". Mark Bridges recebeu o prémio das mãos de Eva Marie Saint, que fez par com Marlon Brando no emblemático "Há Lodo no Cais", e que se tornou na atriz mais velha a pisar o palco dos Óscares.

Outro português, Nelson Ferreira, estava nomeado para Melhor Montagem de Som, também por "A Forma da Água", mas nesta categoria os vencedores foram Richard King e Alex Gibson, por "Dunkirk".

Uma surpresa na categoria de Melhor Documentário: as apostas apontavam para uma vitória de "Faces Places", de Agnès Varda e JR, mas foi "Icarus", de Bryan Fogel e Mark Monroe, que levou a estatueta dourada para casa.

"Uma Mulher Fantástica", do chileno Sebastián Lelio, bateu o vencedor da Palma de Ouro, "O Quadrado", e "Loveless", de Andrei Zvyagintsev’s, e venceu na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Além de ser tornado o primeiro filme chileno a vencer um óscar, a obra conseguiu uma conquista importante para o cinema queer pois é protagonizado por uma atriz transexual.

Lupita Nyong'o e Kumail Nanjiani protagonizaram um dos momentos políticos da noite. Os atores, oriundos do Quénia e do Paquistão, respetivamente, e que subiram ao palco para apresentar o Óscar de Melhor Cenografia, apelaram à proteção dos chamados "Dreamers" (Sonhadores em português), os imigrantes indocumentados que chegaram aos Estados Unidos antes dos 16 anos e cuja proteção pode estar em risco devido às políticas anti-imigração de Donald Trump.

Somos emigrantes. (...) Os 'dreamers' são a fundação de Hollywood, os 'dreamers' são a fundação da América. A todos os 'dreamers' por aí fora, estamos convosco", vincaram os atores.

A lista completa dos vencedores:

Melhor Ator Secundário: Sam Rockwell, "Três Cartazes à Beira da Estrada"

Melhor Caraterização: "A Hora Mais Negra"

Melhor Guarda-Roupa: "Linha Fantasma", Mark Bridges

Melhor Documentário: "Icarus", Bryan Fogel e Mark Monroe

Melhor Montagem de Som: "Dunkirk", Richard King e Alex Gibson

Melhor Mistura de Som: "Dunkirk", Gregg Landaker, Gary A. Rizzo and Mark Weingarten

Melhor Cenografia: "A Forma da Água"

Melhor Filme Estrangeiro: "Uma Mulher Fantástica", Sebastián Lelio, Chile

Melhor Curta de Animação: "Dear Basketball"

Melhor Filme de Animação: "Coco"

Melhores Efeitos Visuais: "Blade Runner 2049"

Melhor Montagem: "Dunkirk"

Melhor Curta-metragem Documental: "Heaven Is a Traffic Jam on the 405"

Melhor Curta-metragem de Ação Real: "The Silent Child"