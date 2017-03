Morreu Robert James Waller, autor do romance de sucesso "As Pontes de Madison County", informou o seu agente.

Waller, de 77 anos, faleceu na sua casa em Fredericksburg, no Texas no início da manhã de sexta-feira. De acordo com o New York Times, o escritor morreu vítima de um mieloma múltiplo, um tipo de cancro que afeta a medula óssea.

O romance sobre um caso de amor breve e agridoce entre uma dona de casa do Estado norte-americano de Iowa e um fotógrafo foi transformado num filme em 1995 e contou com Meryl Streep e Clint Eastwood no elenco.

Publicado em 1992, "As Pontes de Madison County" foi traduzido para 40 línguas e vendeu cerca de 50 milhões de cópias.