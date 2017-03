A série norte-americana “Prison Break” regressa na próxima semana, oito anos depois de ter terminado, num formato de duração limitada com nove episódios, de acordo com a cadeia FOX.

“Prison Break” estreou-se em 2005 e terminou em 2009, ao fim de quatro temporadas seguidas de um episódio especial de uma hora e meia - “Prison Break: The Final Break”.

Em janeiro de 2016, a cadeia norte-americana FOX anunciou que “Prison Break” iria regressar no formato ‘event series’ (duração limitada). Ao todo serão exibidos nove episódios que, supostamente, colocam um ponto final na série.

Inicialmente, “Prison Break” girava em torno de Lincoln Burrows (Dominic Purcell), condenado à morte e suspeito de ter assassinado o irmão do vice-presidente dos Estados Unidos, e do seu irmão, Michael Scofield (Wentworth Miller), um engenheiro civil que cria um plano para resgatar Lincoln da prisão. Em “Prison Break: The Final Break”, Michael Scofield morre, mas nos novos episódios surgem provas que sugerem que Michael poderá estar vivo, detido numa prisão no Iémen.

“Todos os que viam a série achavam que Michael tinha morrido, mas o Paul Scheuring [criador da série] apareceu com um ‘twist’ que explica que ele não morreu e o que andou a fazer entretanto”, indicou o diretor executivo da FOX, Gary Newman, na altura em que anunciou o regresso da série.

Além de Lincoln e Michael, regressam também outras personagens como Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies), C-Note (Rockmund Dunbar), T-Bag (Robert Knepper) e Sucre (Amaury Nolasco).

A série volta a ser exibida a partir de 4 de abril nos Estados Unidos e de 5 de abril em Portugal, onde será emitido às quartas-feiras às 22:15 no canal FOX.