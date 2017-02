A polícia espanhola está a investigar o roubo de várias peças de joalharia avaliadas em 30 mil euros, furtadas no sábado de um quarto do hotel Marriott Auditorium de Madrid, onde decorreu a gala dos prémios de cinema Goya.

Fontes da polícia de Madrid confirmaram o furto reportado esta terça-feira por diversos ‘media’, estando os investigadores a analisar as imagens das câmaras de segurança do hotel, de onde desapareceu uma caixa com anéis, pendentes, relógios e botões de punho que a joalharia Suárez emprestou para a cerimónia de gala dos prémios da Academia de Cinema espanhola.

Segundo a queixa apresentada pelo chefe da segurança do hotel e o chefe da produção da 31.ª edição dos prémios Goya, a caixa com as joias encontrava-se num dos quartos do hotel onde estavam guardados outros elementos usados na cerimónia, pelo que inúmeras pessoas entraram e saíram do espaço.

A porta do quarto não estava forçada, pelo que a polícia acredita que possam ter sido levadas por alguém com acesso à divisão. No entanto, a visualização das imagens das câmaras de vigilância poderão ajudar a esclarecer quem entrou no quarto e quem fez uso dos cartões de acesso.

Apesar da gala ter decorrido no sábado, só na segunda-feira é que os funcionários se aperceberam do furto.

Segundo o ABC, as jóias tinham sido usadas durante a gala por atrizes como Clara Lago, Emma Suárez, Bárbara Lennie, Anne Igatiburu o Marta Nieto