“Zoolander 2” e “Batman vs Super-Homem” lideram a corrida da 37.ª edição prémios Razzie, atribuídos aos piores filmes do ano, com nove e oito nomeações cada, foi anunciado esta segunda-feira.

Ambos estão nomeados nas categorias de Pior Filme, Pior Ator (Ben Stiller, em "Zoolander 2", e Ben Affleck e Henry Cavill, em "Batman vs Super-Homem"), Pior Ator Secundário (Owen Wilson e Jesse Eisenberg, respetivamente) e Pior Realizador (Ben Stiller e Zack Snyder), de acordo com informação divulgada no 'site' oficial dos prémios.

Na categoria de Pior Filme estão também nomeados a comédia protagonizada por Robert De Niro e Zac Efron “Um Avô muito à frente”, o filme de aventura e fantasia “Os Deuses do Egipto”, o documentário “Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party” e a sequela “O Dia da Independência: Nova Ameaça”.

Na categoria de Pior Ator concorrem, além de Ben Stiller, Ben Affleck e Henry Cavill, Gerard Butler (“Os Deuses do Egipto” e “Assalto a Londres”), Robert De Niro (“Um Avô muito à frente”) e Dinesh D’Souza (“Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”).

Pela framboesa dourada de Pior Atriz concorrem Megan Fox (“Tartarugas Ninja Heróis Mutantes: O Romper das Sombras”), Tyler Perry (“Boo! A Madea Halloween”), Julia Roberts (“Um dia de mãe”), Becky Turner (“Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”), Naomi Watts (“Da Série Divergente: Convergente” e “Reféns do Medo”) e Shailene Woodley (“Da Série Divergente: Convergente”).

Na categoria de Pior Realizador, além de Ben Stiller e Zack Snyder, estão nomeados Dinesh D’Souza eBruce Schooley (“Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party”), Roland Emmerich (“O Dia da Independência: Nova Ameaça”), Tyler Perry (“Boo! A Madea Halloween”) e Alex Proyas (“Os Deuses do Egipto”).

A cerimónia de entrega dos Razzie está marcada para 25 de fevereiro, um dia antes dos Óscares.