A polícia de Los Angeles anunciou há momentos que deteve um homem por alegadamente ter tentado roubar o Óscar de Frances McDormand, avança a Associated Press.

A atriz tinha vencido o Óscar de Melhor Atriz Principal pelo seu papel no filme "Três Cartazes à Beira da Estrada".

O indivíduo, identificado como Terry Bryant, foi detido na manhã desta segunda-feira e terá ficado com uma fiança de 16 mil euros (20 mil dólares), segundo informação de um porta-voz da polícia de Los Angeles à página da revista Variety.

A tentativa de furto do Óscar a Frances McDormand - já que a estatueta ter-lhe-á sido devolvida após o acto - foi revelada pela repórter do jornal New York Times, Cara Buckley, que, na noite de domingo, usou a sua conta no Twitter para assinalar o facto e sublinhar que o suposto ladrão fora "apanhado" pelo fotógrafo de Wolfgang Puck, quando tentava sair.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt

— Cara Buckley (@caraNYT) 5 de março de 2018