Sabe em que ano Hitchcok ganhou o Óscar para melhor realizador? Sim, é uma pergunta armadilhada: no fim de contas, o autor de Vertigo e de Janela Indiscreta recebeu apenas um prémio honorário, já em final de carreira. Mas se Hitch é um de entre muitos grandes nomes da história do cinema que nunca foram contemplados com a estatueta, a lista de distinguidos inclui também, como não podia deixar de ser, várias referências incontornáveis da nossa memória coletiva. De quantos destes 50 premiados consegue lembrar-se?