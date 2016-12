Oliver Prinz von Anhalt, filho adotivo de Zsa Zsa Gabor, morreu este domingo, dia de Natal, uma semana depois do falecimento da mãe.

Oliver sofreu um acidente de mota que o deixou em coma no dia em que Zsa Zsa sofreu um ataque cardíaco fatal, a 18 de dezembro. Não chegou a confirmar-se se o alemão de 45 anos chegou a saber da morte da mãe.

Zsa Zsa Gabor e Frederic Prinz adotaram dez crianças. Oliver von Anhalt e Marcus von Anhalt foram os mais mediáticos.

Marcus já partilhou um vídeo nas redes sociais com imagens do irmão.

For ever !!! Um vídeo publicado por Prinz Marcus von Anhalt (@prinzmarcus) a Dez 26, 2016 às 1:39 PST

De acordo com o TMZ, Frederic achava que o filho estava na Alemanha, só tendo tido conhecimento do acidente no domingo de manhã. Já o jornal alemão Bild assegura que Olivier foi deserdado pelo pai em 2010.

Zsa Zsa Gabor morreu na tarde do dia 18, aos 99 anos, rodeada da família e amigos, conforme contou o marido à AFP. A atriz de origem húngara terá morrido com um ataque cardíaco. Zsa Zsa Gabor ainda foi levada para o hospital, onde o óbito foi declarado.

Nos últimos anos, Zsa Zsa Gabor teve várias complicações de saúde e em 2010 fracturou a anca e viu uma perna ser-lhe amputada em janeiro de 2011