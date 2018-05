A atriz Margot Kidder, conhecida nos mundo do cinema por interpretar o papel de Lois Lane nos filmes "Superman" dos anos 70 e 80, morreu aos 69 anos, segundo revelou uma agência funerária do estado norte-americano de Montana.

A casa funerária Franzen-Davis em Livingston, Montana, adiantou no seu site que Margaret Ruth "Margot" Kidder morreu no domingo, em casa, naquela cidade, senod que as causas do óbito não foram reveladas.

Oh dear. Margot Kidder has died. I hope she is at peace. https://t.co/vh7m8RSxjc — (((Liz Ditz))) (@lizditz) 14 de maio de 2018

Margot Kidder nascera no Canadá, sendo de origem francesa. A fugaz fama internacional no mundo do cinema surgiu-lhe com o papel de Lois Lane na superprodução "Superman, o Filme" (1978), no qual formou o par romântico com Christopher Reeve.

Dois anos depois, voltaria ao papel de Lois Lane em "Superman II" (1980).