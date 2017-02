Os atores Norman Reedus e Jeffrey Dean Morgan, que interpretam os papéis de herói e vilão na série televisiva “The Walking Dead”, vão estar em Lisboa no dia 8 de Março para uma conversa com os fãs.

A informação foi avançada pelo canal FOX através das redes sociais e em comunicado, sem adiantar grandes detalhes sobre a presença dos atores norte-americanos em Portugal.

O encontro, que decorre no âmbito do “The Walking Dead Euro Tour”, terá lugar no Teatro Tivoli, permitindo aos atores conhecerem os seus fãs e aos portugueses seguidores da série colocarem questões aos intérpretes de duas das personagens mais marcantes da série.

Além de Norman Reedus (que interpreta o papel de Daryl, o herói mal-humorado da série) e Jeffrey Dean Morgan (o vilão Negan, personagem sádica), também o produtor executivo Greg Nicotero passará por Lisboa.

Greg Nicotero é realizador e um maquilhador reconhecido em Hollywood, que colabora habitualmente com o realizador Quentin Tarantino.

A série "The Walking Dead" centra-se em vários grupos de sobreviventes, num cenário pós-apocalíptico, em luta contra uma espécie de epidemia de mortos-vivos.

A série baseia-se na banda desenhada com o mesmo nome, da autoria de Robert Kirkman e Tony Moore, e estreou-se em outubro de 2010.

Atualmente a meio da sétima temporada, a série é transmitida na segunda-feira à noite no canal FOX e foi o programa de ficção mais visto em Portugal no ano passado, segundo a GfK, empresa de estudos de mercado que faz a medição de audiências no país.