O ator Neil Fingleton, de 36 anos, morreu este sábado, na sequência de um ataque cardíaco, avança a imprensa britânica. Neil Fingleton era o homem mais alto do Reino Unido. Foi jogador de Basquetebol, antes de se tornar ator.

Fingleton tinha 2,33 metros. A sua altura invulgar valeu-lhe diversos papéis em séries e filmes. Entre eles, o gigante Mag, na série “Game of Thrones”.

O título de homem mais alto do Reino Unido foi-lhe confirmado em 2007 pelo Guinness.

Neil Fingleton nasceu no Reiono Unido, mas emigrou cedo para os Estados Unidos. Jogou basquete pela Universidade da Carolina do Norte e pelo College of the Holy Cross.