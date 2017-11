A atriz Naya Rivera, estrela da série "Glee", foi presa e acusada de violência doméstica, após uma alegada agressão contra o marido, Ryan Dorsey, na noite de sábado. Pagou uma fiança de mil dólares e saiu em liberdade.

O casal vive em Kanawha, no estado norte-americano de West Virgínia. Uma jornalista de um órgão de informação local publicou no Twitter um pequeno vídeo que mostra Naya Rivera algemada e a ser questionada.



Glee actress Naya Rivera arrested on domestic battery charge. Full story on https://t.co/gLqggB15yU pic.twitter.com/YqlflJ23T6 — Kalea Gunderson (@KaleaWCHS) 26 de novembro de 2017

De acordo com a imprensa local, a polícia questionou Ryan Dorsey, que disse às autoridades ter sido atingido na cabeça e na cara, quando ambos se preparavam para levar os filhos a passear.

Ryan Dorsey terá entregue à polícia um vídeo das agressões, adianta a CNN. Terá sido mesmo esse vídeo que levou a polícia a deter Naya Rivera.

Naya Rivera interpretou Santana Lopez, na série "Glee". É casada com Ryan Dorsey desde 2014. O primeiro filho nasceu pouco mais de um ano depois. Em 2016, Naya chegou a entrar com um pedido de divórcio, mas o casal acabou por se reconciliar, de acordo com a revista People.

Ryan Dorsey também é ator, mais conhecido pelas suas participações em “Southland”.