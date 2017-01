A jovem cineasta, Sara Eustáquio, de 17 anos, anunciou ter obtido três prémios internacionais pela sua segunda curta-metragem "Mirror".

A produção foi distinguida no festival Los Angeles Film Awards, como Melhor Filme de Mistério, e com o Silver Award, na competição de Student Films do California Film Awards 2016. "Mirror" foi ainda agraciado com o Prémio de Reconhecimento, no Wellington Student Film Festival, na Florida, nos Estados Unidos.

O thriller, rodado em Nova Iorque como projeto final de um curso intensivo de realização cinematográfica, que Sara Eustáquio realizou em agosto, na New York Film Academy, totaliza até agora 19 prémios, três nomeações e 36 seleções oficiais em festivais internacionais de 13 países.

Esta curta-metragem já tinha sido premiada, em setembro de 2016, numa competição em Los Angeles, depois de ter recebido mais um galardão com o multipremiado filme de estreia, ‘4242’.

"Mirror" recebeu o prémio de mérito, na categoria profissional, do Accolade Global Film Competition, em Los Angeles.

Segundo a realizadora, esta micro curta, de apenas três minutos, é “um pequeno thriller psicólogo sem diálogos” e foi filmado em Nova Iorque como projeto final do curso intensivo de realização” que frequentou este verão na New York Film Academy.

"Mirror é uma ficção, um thriller e conta a história de uma rapariga que, sob efeitos de uma substância, acaba por ficar com a sua imagem presa no espelho e refletida na sua vida, por isso tudo o que acontece na ficção acontece também na realidade", disse à agência Lusa Sara Eustáquio, que se estreou no cinema em abril.