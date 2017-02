A noite de Óscares de 2017 ficou marcada por um engano inédito. O Melhor filme não era La La Land, mas sim Moonlight. Um erro inédito que jamais será esquecido.

La La Land tinha o maior número de nomeações e muitos esperavam que fosse o grande vencedor da noite. E foi ao conquistar seis óscares. Mas o melhor filme era outro. Algumas personalidades não esconderam que ficaram satisfeitas com o resultado final. Oprah Winfrey, por exemplo, foi uma dessas pessoas.

Whaaaaaaa??!congratulations Moonlight! My favorite #Oscars in memory!! — Oprah Winfrey (@Oprah) February 27, 2017

Mas tenham gostado ou não do vencedor, em minutos, as redes sociais foram inundadas de memes relativos ao momento. E não é fácil escolher o melhor. Com mais ou menos ironia, muitos não resistiram a tornar este engano ainda mais inesquecível.

Todo fue un sueño 😨 Moonlight es la Mejor Película de los #Oscars pic.twitter.com/CA86BwfTkn — pictoline (@pictoline) February 27, 2017

E como um engano nunca vem só, muitos recordaram outro erro histórico, num concurso Miss Universo de 2015, quando o apresentador, Steve Harvey anunciou que a vencedora era Miss Colômbia, mas afinal era a Miss Filipinas.

Steve Harvey sitting at the crib like... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #Oscars pic.twitter.com/FFqgDwgX1i — Carl Davis (@Carldavis94) February 27, 2017

Além dos memes, as teorias foram muitas. Alguns associaram, com humor, o incidente às eleições norte-americanas que culminaram na vitória de Donald Trump.

You know what the problem is -- millions of Academy members voted illegally. — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) February 27, 2017

Best Picture mistake, that we can correct. Presidential Election mistake, that we can ALSO correct. Just takes longer #Resist #A2ndEnvelope — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) February 27, 2017