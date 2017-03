O filme "São Jorge", de Marco Martins, sobre um pugilista desempregado que tenta sobreviver à crise económica, estreia, nesta quinta-feira, nos cinemas portugueses.

Protagonizado por Nuno Lopes, o filme conta a história de Jorge, um pugilista que aceita trabalhar numa empresa de cobrança de dívidas para sobreviver e evitar que a mulher e o filho emigrem.

A narrativa é de ficção, mas tem um enquadramento na atualidade, num tempo de crise económica, de desemprego, desigualdades, encerramento de empresas, trabalho precário e baixos salários.

Para a minha geração foi um momento muito marcante, o momento da crise, o momento em que sentimos o país a afundar. (...) Era um momento decisivo em que a própria soberania do país era posta em causa", afirmou o realizador à agência Lusa.

O filme conta com atores profissionais, mas também não-atores, a quem é dada voz para falar sobre crise, desemprego e falta de dinheiro.

Havia um hiato enorme entre o que se ouvia falar sobre a crise, nos telejornais e nas rádios, e aquilo que víamos todos os dias nos bairros sociais. Quisemos falar sobre esse hiato e quisemos pôr rostos e dar voz", disse Nuno Lopes.

O filme valeu a Nuno Lopes um prémio no festival de Veneza e chega agora a mais de 20 salas de cinema depois de ter tido uma antestreia na Cinemateca, em Lisboa, que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa.