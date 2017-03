Catorze anos depois da estreia do filme "O Amor acontece" (Love Actually em inglês), o realizador Richard Curtis decidiu lançar uma pequena sequela, que conta com a portuguesa Lúcia Moniz no elenco. O lucro obtido com a curta-metragem vai reverter para a Comic Relief, uma instituição de solidariedade fundada pelo realizador.

Neste novo filme, Lúcia Moniz vai voltar a interpretar Aurélia, a personagem que a tornou conhecida internacionalmente.

Outros atores do filme original também vão entrar na sequela, como Hugh Grant, Keira Knightley, Bill Nighy, Liam Neeson, Andrew Lincoln, Thomas Brodie-Sangstere Rowan Atkinson.

Hugh Grant retoma o seu papel de primeiro-ministro britânico, que é agora casado com Natalie, personagem interpretada por Martine McCutcheon.

A curta-metragem de dez minutos, intitulada “Red Nose Day Actually”, vai estrear na BBC, a 24 de março, data em que se comemora o Dia do Nariz Vermelho em Inglaterra.

Emily Freud, produtora da sequela, partilhou as primeiras imagens do reencontro do grupo.

The PM, his wife and the writer who never worked out a good camera face. #rednosedayactually pic.twitter.com/TT0pZB5p2P — emma freud (@emmafreud) March 5, 2017

Our pm is still married. And she's still lovely. #rednosedayactually pic.twitter.com/MGtUVDGiBE — emma freud (@emmafreud) March 5, 2017

And here he is. Our Prime Minister. Again. And still hot. #rednosedayactually pic.twitter.com/yydy1Nc1l0 — emma freud (@emmafreud) March 5, 2017

Reveja o trailer do filme de 2003: