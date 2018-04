O ator Russell Crowe decidiu organizar um leilão para pagar o divórcio com a atriz australiana Danielle Spencer. O evento aconteceu no passado sábado, data em que o ator celebrou o 54º aniversário.

Intitulado de "Russell Crowe: A arte do divórcio", o leilão levou a concurso cerca de 226 artigos da coleção do ator. Entre eles estão peças usadas durante o filme "Gladiador", que lhe valeu um Óscar de Melhor Ator em 2001, e que agora foram vendidas por milhares de euros.

O fato completo da personagem "Maximus" no filme "Gladiador" e uma espada de madeira utilizada para o ator praticar algumas cenas do filme foram a leilão e renderam cerca de 92 mil euros.

Na lista dos artigos leiloados estão também vários relógios, artigos utilizados em filmes como "Ciderella Man" ou "American Gangster", joias, instrumentos musicais, motas, carros e quadros.

No final, o ator informou através do Twitter que foram angariados 3,7 milhões de dólares (mais de 2 milhões de euros).

The Art of Divorce

In case anyone is interested ... $3.7m at the coal face and around $350k of conversations ongoing ... and a bunch of stuff I didn’t really want to sell coming home ... not a bad hourly rate for a 5 hour shift . Hope you are happy and busy

— Russell Crowe (@russellcrowe) 7 de abril de 2018