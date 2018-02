O realizador mexicano Guillermo Del Toro vai presidir ao júri da próxima edição do festival de cinema de Veneza, anunciou a organização.

Del Toro foi o vencedor, em Veneza, do Leão de Ouro no ano passado para melhor filme com “A forma da água”, filme que conta, nas categorias dos Óscares de Melhor Guarda-Roupa e Melhor Montagem de Som, com dois nomeados de origem portuguesa.

Segundo comunicado do festival de Veneza, Del Toro disse que a presidência do júri da 75.ª edição do evento é “uma imensa honra e responsabilidade” que aceitava com respeito e gratidão.

Veneza é uma janela para o cinema do mundo e uma oportunidade para celebrar o seu poder e relevância cultural”, acrescentou.

Por seu lado, o diretor do festival, Alberto Barbera, disse que Guillermo Del Toro “personifica a generosidade, um amor pelos filmes passados ou futuros e uma paixão pelo tipo de cinema que pode acender emoções, afetar pessoas e, ao mesmo tempo, fazê-las refletir”.

“A forma da água” lidera as nomeações da 90.ª edição dos Óscares, que serão entregues a 04 de março, em Los Angeles, incluindo as categorias de Melhor Filme, Melhor Realização e Melhor Atriz.

“A forma da água” disputa a categoria de Melhor Filme com "Chama-me pelo teu nome", "A hora mais negra", "Foge", "Lady Bird", "Linha Fantasma", "The Post", "Dunkirk" e "Três cartazes à beira da estrada".