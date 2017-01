"La La Land", o filme musical de Damien Chazelle que já conquistou dezenas de prémios e é favorito aos Óscares, estreia-se esta quinta-feira nos cinemas portugueses.

Com o título português de "La La Land: Melodia de amor", o filme conta uma história de amor entre um músico (interpretado por Ryan Gosling) que sonha abrir um clube de jazz e uma jovem mulher (Emma Stone) que, de audição em audição, aspira a ser uma grande atriz de Hollywood.

Do guarda-roupa aos momentos musicais, das coreografias à montagem, o filme é visto como um tributo ao cinema de Hollywood da década de 1950.

"La La Land" chega aos cinemas portugueses dias depois de se saber que está nomeado para os Óscares em 14 categorias e no mesmo mês em que arrebatou os sete Globos de Ouro para os quais estava indicado.

O filme teve honras de abertura, em agosto passado, do festival de cinema de Veneza, onde Emma Stone acabou por conquistar o prémio de melhor atriz.

Esta é a terceira longa-metragem do realizador norte-americano Damien Chazelle, de 32 anos, e sucede a "Whiplash: Nos Limites" (2014), que também já esteve indicado para os Óscares.

Atualmente, Chazelle está a trabalhar no projeto "First Man", filme biográfico sobre o astronauta Neil Armstrong e que deverá contar no elenco novamente com Ryan Gosling.