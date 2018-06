O filme português “Flores”, de Jorge Jácome, venceu os prémios do público e da competição internacional do Festival de Curtas Metragens de Hamburgo, que terminou na noite de domingo, na cidade alemã, informou a agência Portugal Film.

Para o júri da competição internacional - a principal categoria do KurzFilmFestival Hamburg (IKFF) -, o filme de Jorge Jácome, que ficciona um cenário de crise natural nos Açores, mostra a “dupla face da beleza, como simultaneamente aurática e feroz”.

O júri destacou "a estrutura não linear" da curta-metragem, que "traz reflexões sobre o deslocamento, a separação e as diversas camadas da amizade como algo a que nos devemos apegar".

A diretora artística do festival LOOP de Barcelona, Carolina Ciuti, o director do Minimalen Short Film Festival de Trondheim, na Noruega, Per Fikse, e a realizadora sérvia Jelena Maksimovic, constituíram o júri do Festival de Curtas Metragens de Hamburgo, que começou na passada terça-feira.

O prémio do público resultou da votação feita pelos espetadores, dos filmes selecionados para competição alemã e internacional.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já felicitou Jorge Jácome.

Felicito o cineasta Jorge Jácome, que venceu, com 'Flores', os prémios do público e da competição internacional do Festival de Curtas Metragens de Hamburgo", lê-se na mensagem publicada hoje, no 'site' da Presidência da República.

"Além de ser um filme sobre um tema cada vez mais urgente, o território e a identidade, 'Flores' é mais um exemplo do continuado reconhecimento internacional do cinema português, num Festival onde aliás estiveram presentes outros cineastas nacionais".