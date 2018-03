O presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que atribui os Óscares, John Bailey, está a ser investigado por assédio sexual, revela a revista norte-americana Variety.

Segundo aquela revista, numa notícia publicada no seu ‘site’, a Academia recebeu na quarta-feira três queixas de assédio sexual e abriu imediatamente um inquérito.

Em comunicado, citado pela Variety, a Academia afirma que “trata qualquer queixa confidencialmente para proteger todas as partes”.

O Comité de Membros analisa todas as queixas feitas contra membros da Academia de acordo com o Código de Conduta e, depois de concluir as avaliações, reporta ao Conselho de Governadores. Não iremos fazer mais comentários até a investigação estar concluída”, refere a Academia.