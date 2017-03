O Avatar 2 já não vai estrear em 2018. Pelo menos foi o que o diretor do filme, James Cameron, justificando o adiamento do filme com o facto de estarem a ser planeados mais quatro, tornando-se numa sequela.

Em 2010 quando a 20th Century Fox anunciou que o Avatar 2 iria ser lançado, os planos seriam para que a estreia acontecesse em 2014. No entanto, na altura o projeto foi adiado e agora voltou a acontecer o mesmo.

As pessoas têm que entender que esta é uma cadência de lançamentos. Não estamos a fazer o Avatar 2. Estamos a fazer o Avatar 2, 3, 4 e 5. É uma realização épica. Então, sei onde vou estar nos próximos oito anos da minha vida. Demorámos quatro anos e meio a fazer um filme e agora estamos a fazer quatro”, explicou o realizador ao site The Star, citado pelo Mashable.

Avatar estreou no ano de 2009 e continua a ser o filme com a maior bilheteira da história.

Enquanto a data de um novo lançamento para o filme não chega, o mundo da Disney prepara-se para abrir as portas a um parque temático intitulado Pandora – O Mundo de Avatar.