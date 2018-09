Depois de anos de especulação, um dos guionistas do programa infantil “Rua Sésamo” confirmou um dos vários rumores e teorias que existiam em torno de Egas e Becas (Bert e Ernie, na versão original), duas das personagens mais conhecidas daquela rua. Os famosos bonecos de tecido, que encheram o imaginário das crianças dos anos 90, tinham um relacionamento homossexual. Egas e Becas partilhavam casa, mas não apenas como amigos. Apesar de, em vários episódios, aparecerem a dormir em camas separadas, eram mesmo namorados, sublinhou Mark Saltzaman.

Numa entrevista à revista Queerty, o argumentista falou abertamente sobre a própria sexualidade e sobre a relação com o companheiro, que entretanto morreu, o famoso editor de cinema Arnold Glassman, que também trabalhou na “Rua Sésamo”. Quando questionado sobre se a sua vida pessoal tinha influenciado a escrita, Saltzman admitiu que sempre entendeu que as personagens Egas e Becas estavam numa relação homossexual.

Mark Saltzman confessou que, apesar de não ter sido essa a intenção, a relação das duas personagens acabou por ser escrita como uma analogia à sua própria relação com Arnold Glassman, como as discussões e as diferenças que existiam entre um e outro.

Em reação à entrevista de Mark Saltzman , a organização sem fins lucrativos Sesame Workshop, responsável pela série, nega que Egas e Becas sejam um casal homossexual.

Mark Saltzman não é o autor das personagens Egas e Becas, que foram originalmente criadas por Frank Oz e Jim Henson, muito antes de o guionista entrar para a equipa. Frank Oz, o marionetista e colaborador de longa data do criador dos “Marretas”, Jim Henson, que morreu em 1990, desmentiu, no Twitter, a homossexualidade das personagens.

It seems Mr. Mark Saltzman was asked if Bert & Ernie are gay. It's fine that he feels they are. They're not, of course. But why that question? Does it really matter? Why the need to define people as only gay? There's much more to a human being than just straightness or gayness.

— Frank Oz (@TheFrankOzJam) 18 de setembro de 2018