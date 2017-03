O canal de televisão norte-americano HBO revelou, esta quinta-feira, um novo trailer da nova temporada da série “Game of Thrones”.

O novo vídeo tem cerca de um minuto e meio e mostra os três grandes protagonistas da batalha final, Cersei, Jon Snow e Daenerys.

Nas imagens agora divulgadas, fica a confirmação de que “o Inverno está mesmo a chegar”.

Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) e Cersei Lannister (Lena Headey) aparecem a ocupar os seus lugares nos tronos pelos quais lutam.

Jon aparece no salão de Winterfell, Daenerys na Pedra do Dragão e Cersei no Trono de Ferro, na Fortaleza Vermelha, em King’s Landing.

No novo trailer, Cersei Lannister acaba sentada no trono que controla os reinos de Westeros e, quando respira, o ar é gelado.

De seguida, aparece um olho azul brilhante, que tudo indica pertencer a Night King, o líder dos vilões da saga, os White Walkers.

A sétima temporada estreia dia 16 de julho, deste ano, e terá sete episódios.

Ao que parece o final da série está cada vez mais próximo, uma vez que a oitava temporada será a última e a mais curta, com apenas seis episódios.