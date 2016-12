Os protagonistas da saga "Star Wars" já lamentaram a morte de Carrie Fisher, a Princesa Leia dos filmes de George Lucas. Harrison Ford destacou que a atriz era “única, brilhante, original, divertida e emocionalmente corajosa”.

“Carrie era única. Brilhante, original, divertida e emocionalmente destemida. Viveu a vida corajosamente. Os meus pensamentos estão com a filha, Billie, a mãe, Debbie, o irmão, Todd, e os seus muitos amigos. Vamos todos sentir a sua falta”, refere Ford, em comunicado.

Carrie Fisher, que interpretou a Princesa Leia na trilogia original de “Star Wars”, de George Lucas, ao lado, entre outros, de Harrison Ford e Mark Hamill, morreu esta terça-feira aos 60 anos, dias depois de ter sofrido um ataque cardíaco.

A personagem interpretada por Ford na trilogia, o capitão Han Solo, teve um apaixonado romance com a coprotagonista no filme e, segundo escreveu Fisher no livro de memórias que lançou recentemente, “The Princess Diarist”, durante as filmagens de “Star Wars – O Império Contra Ataca”, em Elstree (Inglaterra) (1980), os dois tiveram um caso fora do 'set'.

Na famosa trilogia, Carrie Fisher contracenou igualmente com Mark Hamill, que interpretava Luke Skywalker. Numa mensagem no Twitter, Hamill disse-se “sem palavras” e “desolado” com a notícia da morte de Fisher.

Hamill acompanhou a mensagem com uma fotografia a preto e branco em que os dois aparecem caracterizados e vestidos como Luke e Leia.

George Lucas, o criador da saga, divulgou por seu lado uma nota em que destaca a inteligência e o talento de Carrie Fisher.

“Uma atriz, escritora e humorista talentosa, com uma personalidade alegre que toda a gente adorava. Em ‘Star Wars’ foi a nossa grande e poderosa princesa, lutadora, sábia e cheia de esperança num papel que era mais difícil do que a maioria podia pensar”, afirmou Lucas.

Peter Mayhew, o ator que deu vida a Chewbacca, também manifestou pesar pela morte de Carrie Fisher.

“Não há palavras para esta perda. Carrie era a luz mais brilhante em qualquer sala que entrasse. Vai fazer-me imensa falta”, escreveu no Twitter.

“Trabalhar com ela era maravilhoso. As minhas condolências aos amigos, família e fãs de todo o mundo”, disse por seu lado David “Dave” Prowse, o ator que fazia de Darth Vader.