Um vídeo divulgado na terça-feira pela Associated Press, e cedido à agência pelo aeroporto John Wayne, na Califórnia, Estados Unidos, mostra a aterragem do avião pilotado por Harrison Ford, que sobrevoou um Boeing 737, com 116 pessoas a bordo, e que se preparava para descolar.

Nos 45 segundos de imagens, que não têm som, é possível ver o ator de 74 anos não só a sobrevoar o avião da American Airlines como a aterrar, erradamente, na pista rápida para descolagens, quando deveria ter aterrado na pista ao lado.

No vídeo, o pequeno aparelho amarelo, um Aviat Husky, surge pela direita a baixa altitude e passa por cima do Boeing 737 que já estava em marcha.

Para os aviões as duas pistas devem ser inconfundíveis, mas Harrison Ford, apesar de alertado pela torre de controlo, falhou a aterragem na pista certa. Uma situação que até ao momento ainda não foi explicada pelo ator.

O voo 1456 da American Airlines descolou, minutos depois, e em segurança, para Dallas, depois de ter dito à torre de controlo que não foi atingido "por pouco", segundo o áudio divulgado.

Recorde-se que Harrison Ford tem várias horas de voo e já causou alguns sustos, mas até hoje teve apenas um acidente, em março de 2015, quando ficou ferido numa aterragem num campo de golfe de Los Angeles.

A Administração Federal de Aviação norte-americana (FAA na sigla original) está a investigar o acidente.

O facto de o ator norte-americano não ter seguido as instruções de aterragem constitui uma grave violação das regras de segurança aérea, podendo, em último caso, perder a licença para pilotar.